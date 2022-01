Krakowski radny publikuje film na facebooku i obiecuje nagrodę za "identyfikację pedofila z nagrania"

„Ustanawiam 1000 zł nagrody dla osób, które zidentyfikują pedofila z nagrania. Informacja potwierdzona. Co do reszty, możecie czuć się bezpiecznie. Na całym Prądniku Czerwonym, dzielnicy liczącej więcej mieszkańców niż niejedno miasto, są w sumie… 4 kamery monitoringu miejskiego. Wszystkie zresztą w jednym miejscu. Nagranie pochodzi z monitoringu prywatnego” – taki wpis radnego Łukasza Wantucha widnieje na jego facebookowej tablicy.

Do wpisu dołączone jest zdjęcie i nagranie z monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna zaczepia dziewczynę.

- Zdecydowałem się na opublikowanie tego filmu, ponieważ to trzeci przypadek zaczepiania dzieci przez podejrzanego mężczyznę w ciągu ostatnich miesięcy na terenie Prądnika Czerwonego. Musimy coś z tym zrobić zanim dojdzie do tragedii. Nie ważne czy jest to pedofil czy osoba chora psychicznie. Ważne, żeby nasze dzieci czuły się bezpieczne - mówi radny Wantuch.