Bójka na masce auta i ziemi. Puściły nerwy. Skutki wielkich korków w Krakowie. Jest film

"Stoją w korku i ludziom puszczają nerwy. Film od sąsiadki. Ulica Fertnera, bójka dwóch kierowców o pierwszeństwo przejazdu. Biorę parasolkę i idę znowu. Aby zrobić cokolwiek. Cokolwiek" - napisał Wantuch.

Radny od kilku dni pisze w sieci o tym, że remont skrzyżowania Żmujdzkiej i al. 29 Listopada w momencie gdy już miasto jest rozkopane a 29 Listopada w przebudowie - to był zły pomysł. Kierowcy stoją tam w wielkim korku, bo doszło do zawężenia jezdni. Po remoncie ma być lepiej jak pojawi się tu lewoskręt, ale do tego czasu...

Radny publikuje też filmiki jak steruje ruchem w tym miejscu i wskazuje kierowcom objazdy. Pokazuje też mapy.