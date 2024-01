Krakowski piosenkarz Koko Die zapowiada nową płytę z remiksami utworów z jego debiutanckiego albumu "Some Of Your Pain"

Never Been Good” to singiel, którym Koko Die - krakowski multiinstrumentalista, wokalista i songwriter, zapowiadał swoje wydawnictwo “Some Of Your Pain”. Utwór w pierwotnej wersji utrzymany jest w charakterystycznym dla artysty stylu. Koko łączy świeże i elektroniczne brzmienie z subtelnym wokalem oraz niezwykle ważnym przekazem. "Jeśli kiedykolwiek ktoś powie ci, że nie jesteś dostatecznie dobry, to nie ma racji. Wszyscy jesteśmy wystarczająco dobrzy" - komentuje artysta.