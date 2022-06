Krakowska Rzeczpospolita Jazzowa. W sobotę 25 czerwca rozpoczyna się w Krakowie tegoroczny Summer Jazz Festival

To już po raz 27. mieszkańcy i turyści będą mogli uczestniczyć pod Wawelem w Summer Jazz Festivalu. W ciągu prawie trzech dekad swej działalności impreza wyrosła na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. To zasługa inicjatora, organizatora i dyrektora przedsięwzięcia – Witolda Wnuka.

- Summer Jazz Festival nie dał się nawet pokonać pandemii. W zeszłym roku była to jedyna impreza muzyczna, która w pełni odbyła się w Krakowie. W sumie było to 100 koncertów. Mieliśmy szczęście, bo w lipcu i w sierpniu można było przy pewnych obostrzeniach organizować występy. Musieliśmy jedynie ograniczyć liczbę publiczności do połowy. W tym roku festiwal wraca do pełnej frekwencji. Mało tego: wręcz się rozwijamy, bo będzie aż 30 dodatkowych koncertów – zapowiada Witold Wnuk.