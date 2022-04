Krakowska piosenkarka Kaśka Sochacka nagrała wspólną piosenkę z Kortezem - "Dla mnie to już koniec”

„Dla mnie to już koniec” pochodzi z debiutanckiej płyty Sochackiej „Ciche dni”, która ukazała się w marcu 2021 roku nakładem Jazzboy Records. Album osiągnął status złotej płyty oraz został nominowany do nagrody Fryderyk 2022 w kategorii Album Roku Indie Pop. Kaśka zdobyła także nominacje w kategoriach: Fonograficzny Debiut Roku, Artystka Roku i Kompozytorka Roku.

- My się z Kortezem znamy od 7 lat. Właściwie podpisaliśmy kontrakt z Jazzboyem w tym samym czasie. Trochę potem nasz kontakt się urwał. Wróciliśmy do siebie, kiedy Kortez sięgnął po „Wiśnię”. To, że mogłam wystąpić na jego koncertach było dla mnie bardzo ważne. Kortez jest fajnym gościem, który potrafi się jarać twórczością innych ludzi i umie ich wspierać. Dlatego dużo mu zawdzięczam - mówi nam Kaśka Sochacka.