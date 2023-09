Krakowska piosenkarka Helaine Vis zaprasza do posłuchania nowego singla "No Sugar"

Już w pierwszych wersach nowego singla Helaine sygnalizuje swoją waleczną postawę i wiarę w końcowy sukces. “Kiedy szafa nie zmieściła mi się w pokoju, przesunęłam ścianę. Kiedy zgubiłam się na dworcu, przez co nie zdążyłam na nocny autobus do Polski, biegłam ile sił i dorwałam go na czerwonym świetle.

- Druga zwrotka skupia się na walce o siebie w miłości. Po toksycznej relacji, w którą się wplątałam - pomyślałam - ,,My heart is to big for this relationshit”. Postawiłam na siebie. Bo chociaż czasem o tym zapominam, to kocham siebie i wiem, że zasługuję na dobre traktowanie i chociaż ciężko jest podjąć decyzję o końcu relacji, zbiorę w sobie siłę i odejdę, zawalczę o własne szczęście - tłumaczy artystka.

W wersie „I might wave in the wind but Im strong in the core” artystka przypomina sobie, że pomimo chwil niestabilności lub pozornej słabości, jej wewnętrzna siła pozostaje niezachwiana.