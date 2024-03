Nowosądecka piosenkarka Nita poleciała do Nowego Jorku i nagrała teledysk do swej nowej piosenki - "Hey"

Na początku lutego Nita zaprezentowała swoją propozycję na tegoroczną Eurowizję - singiel „Thunder”, który szybko podbił serca jej fanów, ale także wielu dziennikarzy muzycznych i znalazł się na 5. miejscu w ogólnej klasyfikacji polskich preselekcji na Eurowizję. To była jednak tylko rozgrzewka przed tym, jakie muzyczne nowości artystka szykuje na ten rok.

Pierwszą z nich jest emocjonalny, ale zarówno taneczny singiel „Hey”, który opowiada o skomplikowanej relacji i wyznacza nowy kierunek muzyczny w twórczości Nity.

- To piosenka, która narodziła się z potrzeby opowiedzenia o miłości, która jest równie destrukcyjna, co uzależniająca. Każdy wers jest odzwierciedleniem tej burzliwej dynamiki, w której każde z nas znajduje zarówno schronienie, jak i największe wyzwanie. Kiedy pisałam „Hey”, chciałam dać głos uczuciom, które często zostają w cieniu - miłości, która mimo swojej toksyczności, nadal ma w sobie coś pięknego. To utwór o walce, upadku, ale także o nieustannej nadziei na lepsze jutro, nawet jeśli fundamenty, na których staramy się budować, są zachwiane - opowiada wokalistka.