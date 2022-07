Krakowska grupa Neal Cassady wydała nową płytę. "Damage Has Been Done" to mocna dawka garażowej psychodelii

Po folkowym debiucie "Night Howler" i bardziej rockowym "Later Than You Think", Neal Cassady idzie o krok dalej w stronę muzycznego szaleństwa. Na "Damage Has Been Done" dominują brzmienia zanurzone w garażowej psychodelii spod znaku takich zespołów, jak Ty Segall, All Them Witches czy Oh Sees. Długie, improwizowane formy dają przestrzeń dla nieoczekiwanych zmian dynamiki, a krzyk często zestawiony jest z szeptem.

Teksty do piosenek z płyt podejmują temat destrukcyjnego wpływu podziału na człowieka. Podziału w kontekście coraz silniej antagonizującego się społeczeństwa, ale także rozłamu psychicznego, w którym jednostka poddawana jest ciągłej walce dwóch sprzecznych sił: dążenia do autodestrukcji i dążenia do stabilizacji. Tego rodzaju liryczna psychoanaliza idealnie pasuje do hałaśliwej i transowej muzyki z albumu. Płytę promuje singiel z utworem "Another Death By The River".