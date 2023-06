Krakowscy uczniowie rozdysponowali pieniądze. W Szkolnym Budżecie Obywatelskim zgłaszają, decydują i realizują Aleksandra Łabędź

Trzecia już edycja Szkolnego Budżetu Obywatelskiego za nami. W tym roku wzięły w niej udział 34 krakowskie szkoły ponadpodstawowe. Uczniowie zgłosili 233 projekty, z których 93 zostały wybrane do realizacji. SzBO to projekt, w którym uczniowie sami zgłaszają pomysły, tworzą projekty, a następnie wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Ta edycja okazała się rekordowa choćby pod względem liczby uczniów, którzy oddali swoje głosy, mianowicie było ich ponad 7 tys. Wśród zwycięskich projektów znalazła się organizacja pikniku, utworzenie sali ogrodowej, lawendowej pasieki, a także zakup solarnej ładowarki i maszyny do czyszczenia butów.