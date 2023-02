Krakowianie po raz szósty wybrali najlepsze księgarnie roku. Które placówki mieszkańcy miasta cenią najbardziej?

W kolejnej odsłonie plebiscytu „Wybieramy Księgarnie Roku”, którego celem jest promowanie niezależnych księgarń jako miejsc kultury, od 13 grudnia ubiegłego roku do 8 stycznia oddano niemal 10 tysięcy głosów. Odbywało się to w 26 księgarniach i antykwariatach biorących udział w konkursie, organizowanym przez KBF, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, a także online za pośrednictwem strony www.ksiegarnie.miastoliteratury.pl. Plebiscyt odbywał się w czterech kategoriach akcentujących to, co czytelnicy i czytelniczki cenią w księgarniach najbardziej: wybór książek, obsługę, klimat miejsca i program wydarzeń literackich.

Wręczenie wyróżnień z udziałem przedstawicieli władz miasta i KBF miało miejsce w środę 1 lutego.