Kraków. Żywa szopka przy Franciszkańskiej. Tłumy wiernych kolędowały pod Oknem Papieskim

Wigilijną uroczystość inauguracji Żywej Szopki otworzył występ franciszkańskiego zespołu Fioretti w skład, którego wchodzą m.in. brat Szymon i brat Karol, którzy na początek zaśpiewali z wiernymi "Pójdźmy wszyscy do stajenki". W międzyczasie do Żywej Szopki przybyła Święta Rodzina, w rolę której zawsze wcielają się ochotnicy - osoby ze wspólnot działających przy kościele franciszkanów czy ich przyjaciele.

Po krótkim muzycznym wstępie, na scenie pojawił się minister prowincjalny krakowskiej prowincji franciszkanów o. Marian Gołąb OFMConv, który w tym roku zastąpił metropolitę krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego (W Boże Narodzenie o północy będzie przewodniczył uroczystej Pasterce w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu).

- Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy niebo się aktywizuje. Tak było od samego początku, gdy Jezus przychodził na świat. Słyszeliśmy w Ewangelii, jak przychodzą aniołowie, jak mobilizują pasterzy, zapraszają do Betlejem i wspólnie śpiewają chwałę Bogu. Chcę życzyć Wam, by tych aniołów nie zabrakło w Waszym życiu. Ani dziś, ani jutro - kiedy będziemy świętować Boże Narodzenie - ani przez resztę życia. Niech zapraszają Was do Boga, niech pokazują jak, do tego Boga dotrzeć. Błogosławionych Świąt - powiedział.