Kraków. ZTP ogłasza przetarg na nowego operatora komunikacji miejskiej. Szansa dla mieszkańców Żabińca i Mydlnik

"Decyzja o wprowadzeniu nowych linii autobusowych w Krakowie ma na celu zagwarantowanie równych szans i dostępu do transportu publicznego dla wszystkich mieszkańców. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców miasta, którzy potrzebują dostępnego, szybkiego i wygodnego transportu miejskiego" - tłumaczą urzędnicy.

Linia będzie kursować po następującej trasie: „Nowy Kleparz” – ul. Prądnicka, ul. Pielęgniarek, ul. Prądnicka, ul. Lekarska, ul. ks. Siemaszki, ul. Jaracza, ul. Żabiniec – „Żabiniec” (powrót: ul. Żabiniec, ul. Zdrowa, ul. Prądnicka, ul. Bratysławska, ul. Doktora Twardego). Wstępnie planowana jest częstotliwość kursowania co 10 minut w godzinach szczytu i co 15 minut poza godzinami szczytu w dni powszednie oraz co 20 minut w dni wolne. Do obsługi linii przeznaczone zostaną specjalnie pozyskane autobusy klasy mini, o długości od 5,8 do 8,6 metra i minimalnej pojemności 26 osób, będą to pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne.