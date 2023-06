Kraków znowu będzie mówił wierszem za sprawą Festiwalu Miłosza Anna Piątkowska

Festiwal Miłosza od 5 do 9 lipca Andrzej Wisniewski / Polskapresse

Przeszło czterdzieści poetyckich spotkań, warsztatów i debat z udziałem poetów z wielu zakątków świata złoży się na tegoroczną odsłonę Festiwalu Miłosza. Poezja zawładnie Krakowem od 5 do 9 lipca. Na wszystkie spotkania wstęp wolny, darmowe wejściówki do pobrania na stronie www.kbfbilety.krakow.pl i w aplikacji KBF: PLUS.