Kraków. Znów niespodzianka. Odkrycia archeologiczne w parku przy Karmelickiej! Czy wydłużą inwestycję? Piotr Rąpalski

To zmora inwestycji w Krakowie, ale takie mamy miasto. W powstającym parku przy ul. Karmelickiej podczas wykonywanych prac natrafiono na dawne zabudowania od strony ulicy Dolnych Młynów. Sprawa zostanie zgłoszona do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który podejmie decyzje o dalszych pracach w tym rejonie oraz o ewentualnych badaniach archeologicznych. "Możliwe ewentualne opóźnienia w dalszych pracach" - dodaje Zarząd Zieleni Miejskiej. A park im. Wisławy Szymborskiej miał zostać otwarty w 100 rocznicę urodzin noblistki. Co teraz?