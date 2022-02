Kraków. Znamy datę otwarcia ul. Klasztornej. Kierowcy w końcu odetchną od objazdów [ZDJĘCIA] Marcin Banasik

W piątek od godzin porannych ulica Klasztorna będzie już dostępna dla wszystkich kierowców - mówi Jan Machowski, z Zarządu Inwestycji Miejskich. W zeszłym tygodniu odremontowana ul. Klasztorna, na odcinku od Żaglowej do ronda przy moście Wandy, zyskała oznakowanie poziome – są wymalowane pasy ruchu, przejścia dla pieszych i inne znaki konieczne do tego, by ulicę można było oddać do użytkowania.