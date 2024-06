Kraków. Zjazd szczeniaków w PsiKawce, spotkanie z behawiorystką oraz dużo młodzieńczej energii!

To właśnie dziś szczeniaki opanowały PsiKawkę! Właściciele wraz ze swoimi czworonożnymi kompanami, przybyli do kawiarni już o godzinie 12:00. Zjazdy organizowane w PsiKawce to idealna okazja dla wszystkich właścicieli, żeby wymienić się informacjami i spostrzeżeniami na temat swoich psach, a dla samych pupili moment, w którym mogą poznać inne psy.