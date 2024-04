Kraków. Zderzenie dwóch pojazdów na skrzyżowaniu w Nowej Hucie. Policjanci pracują nad ustaleniem przyczyn

Na filmie ze zdarzenia, udostępnionym przez Małopolska Alarmowo widać rozbity pojazd, który po zderzeniu wjechał na przejście dla pieszych. Nieopodal leży zniszczona sygnalizacja świetlna. Początkowo mowa była o kolizji z tramwajem.

Dodzwoniliśmy się do rzecznika MPK Marka Garncarczyka. Dementuje on jednak, by w kolizji brał udział pojazd MPK.

- To jest wypadek nie związany z nami. My na tym cierpimy, bo skrzyżowanie al. Jana Pawła II, Ptaszyckiego i Klasztornej jest zablokowane, ale tramwaj nie ma z tym nic wspólnego - mówił nam przed godz. 15 rzecznik.

Krakowska policja podaje, że w zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Po godzinie 15 przejazd został udrożniony. Szczegóły wypadku są ustalane.

