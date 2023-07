Kraków. Zawężenie ważnej ulicy na północy miasta Piotr Rąpalski

GDDKiA

W poniedziałek (17 lipca) ok. godz. 8 zostanie zwężona jezdnia na ul. Okulickiego w Krakowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowolipki do mostu nad Dłubnią. Ruch samochodów w obie strony będzie utrzymany, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h.