Mateusz Wawrowski od ponad 7 lat zajmuje się projektowaniem własnych modeli pojazdów komunikacji miejskiej z klocków LEGO. Wśród zaprojektowanych modeli jest krakowski tramwaj Konstal 105Na+105NaD i został zgłoszony do konkursu LEGO Ideas. Jeżeli zdobędzie 10 tys. głosów to przejdzie do następnego etapu, w którym fabryka LEGO zadecyduje, czy wyprodukować taką zabawkę.





Wśród modeli zaprojektowanych przez Mateusza Wawrowskiego można znaleźć krakowski tramwaj Konstal 105Na+105NaD. - Model zbudowany jest w skali 1:35 (długość 75 cm). Miniaturowy tramwaj przystosowany jest do jazdy po standardowych torach LEGO. Można sterować nim za pomocą specjalnej aplikacji w zainstalowanej w smartfonie - wyjaśnia Mateusz Wawrowski.



Od 24 lat buduje z klocków LEGO, a od ponad siedmiu lat zajmuję się projektowaniem własnych modeli rzeczywistych pojazdów komunikacji miejskiej. - Stworzyłem już wiele miniaturowych tramwajów i autobusów z mojego rodzinnego miasta Poznania, a w ostatnim czasie przygotowałem ogólnopolski projekt tramwaju Konstal 105Na i 805Na - opowiada Mateusz Wawrowski. - Projekt zgłosiłem na konkurs LEGO Ideas, który polega na zebraniu 10 tysięcy głosów. Jest to szansa, aby mój projekt stał się oficjalnym zestawem LEGO - dodaje.







Tramwaje zwane potocznie akwariami produkowane były w latach 1979–1992, w Chorzowie (Polska). 105Na to jednoczłonowy, jednokierunkowy wagon silnikowy, wyposażony w czworo drzwi. Powstała również wersja wąskotorowa - rozstaw szyn 1000 mm. Tramwaje Konstal 105Na+105NaD i Konstal 805Na + 805NaD spotkać można w wielu polskich miastach. Obecnie ze względu na wiek i niedostosowanie do podróży osób niepełnosprawnych, zastępowane są nowymi, niskopodłogowymi tramwajami.



- Tramwaj Konstal 105Na + 105NaD posiada wielu fanów w nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zachęcam wszystkich do oddawania głosu na ten projekt - podkreśla Mateusz Wawrowski.



Głosowanie odbywa się na



