Kraków. Zamieszanie wokół jasełkowego przedstawienia. Apel organizacji żydowskich. "Krzywdzące stereotypy"

Zdaniem sygnatariuszy apelu skierowanego do władz Krakowa, to działania, które utrwalają stereotypowy, negatywny sposób, w jaki przedstawia się Żydów, a także uzasadniające przemoc wobec nich. „Zamiast pomagać w budowaniu otwartego społeczeństwa, zaprzeczają one polityce Krakowa, której celem jest budowanie otwartej, europejskiej metropolii”.

Magda Rubenfeld-Koralewska uważa, że to za mało. W apelu organizacji żydowskich czytamy: „konieczne jest bardziej stanowcze przeciwdziałanie inicjatywom multiplikujacym stereotypy i uprzedzenia, szczególnie w przestrzeni instytucji miejskich”.

- Pewne rzeczy zostały nazwane, natomiast nie zostały podjęte konkretne decyzje – mówi nam Magda Rubenfeld-Koralewska, dyrektorka Stowarzyszenia FestivAlT, organizacji skupiającej artystów realizujących doroczny program współczesnej zaangażowanej sztuki żydowskiej w Polsce.

- Głównym przedmiotem apelu są nie same treści jasełek, a fakt, że pojawiały się one od wielu lat w przestrzeni Krakowa, na wystawie kierowanej do dzieci, a wydarzenie finansowane jest za publiczne pieniądze i dzieje się to w 2023 roku - mówi Magda Rubenfeld-Koralewska. - Jesteśmy sfrustrowani, że to wydarzenie miało miejsce w momencie, kiedy przeszliśmy już taką długą drogę wspólnie z miastem, zmierzającą do tego, by w przyszłości nie zdarzały się podobne sytuacje – dodaje.