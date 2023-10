Kraków. Za kilka dni rusza remont Kossakówki. Efekt zobaczymy za trzy lata

Za kilka dni, 20 października, ma się rozpocząć kolejny etap prac związanych z remontem Kossakówki. Do budynku wejdzie firma ARCO System, generalny wykonawca prac remontowych. 4 października oświęcimska firma podpisała umowę z Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, organizatorem Muzeum rodziny Kossaków.

Jednak zanim budynek odzyska dawny blask, minie jeszcze wiele miesięcy. Planowane zakończenie remontu ma nastąpić najpóźniej wiosną 2026 roku. Już dziś możemy zobaczyć na wizualizacjach przygotowanych przez krakowskie Studio Architektoniczne LEM, jak w przybliżeniu będzie wyglądała willa Kossaków po remoncie.

Jak zaznacza Adrian Kowalski z MOCAK-u, wizualizacje przedstawiają rodzaju "roboczego podglądu", m.in. kolor elewacji będzie ustalany na komisji konserwatorskiej.

- To dla nas ogromny sukces i ważny krok w kierunku uratowania tego zabytku. Kossakówka to miejsce wyjątkowe, o bogatej historii i kulturze. Chcemy, aby w przyszłości stała się ona ważnym punktem na mapie Krakowa i miejscem, w którym każdy może poznać historię rodziny Kossaków i ich twórczość - deklaruje ARCO System. - Prace remontowe rozpoczną się wkrótce. W tym czasie budynek zostanie gruntownie przebudowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstaną również nowe przestrzenie wystawiennicze i edukacyjne.