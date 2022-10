Kraków. Władze miasta przygotowują się do wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu Piotr Tymczak

Władze Krakowa przymierzają się do ograniczenia godzin sprzedaży alkoholów w sklepach, tak by nie były dostępne przez całą dobę. Andrzej Banaś

Władze Zakopanego zadecydowały niedawno, że w nocy nie kupimy tam już alkoholu na wynos w godzinach od 23 do 6 rano. Kraków do podobnych zmian przygotowuje się od lat, ale idzie to bardzo opornie. Obecnie w urzędzie przyznają jednak, że zamierzają wprowadzić podobne przepisy jak w stolicy Tatr. Decyzję mają poprzedzić konsultacje z mieszkańcami. O nocną prohibicję zawnioskowali już w formie uchwały radni z Dzielnicy I Stare Miasto.