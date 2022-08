Kraków. Wielkie zmiany na północy miasta. Zniknęła już część wiaduktu nad al. 29 Listopada

Przypomnijmy, że prowadzona na zlecenie ZIM inwestycja polega na rozbudowie al. 29 Listopada na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta poprzez poszerzenie jej do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. W ramach zadania powstaje: 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 2,8 km buspasów, które będą również służyć do skrętu w prawo, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne w trosce o komfort mieszkańców. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami dochodzącymi do wylotówki na Warszawę. Przebudowywane są dwa wiadukty kolejowe, a także infrastruktura techniczna.