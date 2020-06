Kraków. Wiec wyborczy Andrzeja Dudy wstrzymany z powodu deszczu. Tłumy ludzi z parasolkami czekają na Rynku Głównym [ZDJĘCIA, WIDEO]

Wybory. Naklejki "Strefa wolna od PiS" w mieście. Przesada?

Do wyborów prezydenckich zostało siedem dni, a kampania kończy się za pięć dni. Miasto, podobnie do lat ubiegłych, zalały plakaty wyborcze. Z banerów przemawiają do nas wypisanymi frazesami kandydujący politycy. Pojawiają się również hasła, które mogą wzbudzać kontrowersje, zwłas...