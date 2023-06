Kraków walczy o organizację kolejnej dużej imprezy sportowej. Prezydent Majchrowski spotkał się z szefem europejskiej federacji

Olimpiada Szachowa to duże i bardzo prestiżowe przedsięwzięcie, w kilkudniowych zawodach bierze udział ok. 4 tysiące zawodników z całego świata. Dwie najbliższe imprezy - w 2024 i 2026 roku - odbędą się na Węgrzech (Budapeszt) i w Uzbekistanie (Taszkient lub Samarkanda). Decyzja o tym, jakie miasto zorganizuje olimpiadę w 2028 roku, zapadnie podczas przyszłorocznego kongresu w Budapeszcie.

- Starania o Olimpiadę Szachową zamierzamy podjąć wspólnie z okręgiem śląskim, liczymy, że wtedy nasza kandydatura będzie jeszcze mocniejsza. Zanim to nastąpi, chcemy jako Kraków pozyskać prawa do drużynowych mistrzostw świata. Zależy nam bowiem na tym, by wykazać się organizacyjnie i pokazać, że szachy w naszym kraju mogą mieć świetną promocję i oprawę - mówi Janusz Kozioł.

Jednym z kroków w kierunku realizacji obu celów jest organizacja mistrzostw Europy par w szachach błyskawicznych, imprezy towarzyszącej Igrzyskom Europejskim 2023 Kraków - Małopolska. Jednodniowe zawody, zaplanowane na poniedziałek 19 czerwca, odbędą się w gmachu Opery Krakowskiej.