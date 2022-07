Kraków. W weekend na Rynku Głównym będzie bal. Tancerze z przechodniami zatańczą poloneza

Oba wydarzenia są częścią 23. Festiwalu Tańców Dworskich "Cracovia Danza", który trwa od połowy do końca lipca. Sobota, 23 lipca, będzie kolejną okazją, by zobaczyć jeden z repertuarowych spektakli zespołu - po wystawionych w ubiegłym tygodniu "Szachach" tym razem będzie to realizowany razem z Trupą Komedianty "Pan Molier prosi do tańcach", który miał premierę w czerwcu tego roku.

Spektaklem tym twórcy chcą zwrócić uwagę, że Molier był także twórcą komedio-baletu, a więc zapoczątkował wprowadzanie do sztuk teatralnych fragmentów tanecznych. Założeniem spektaklu według scenariusza Romany Agnel jest natomiast przedstawienie różnych kompozycji tanecznych stworzonych do trzech realizacji Molierowski komedio-baletów.

Spektakl rozpocznie się o godz. 20, natomiast o 21.30 na krakowskim Rynku znów będzie można wziąć udział w wydarzeniu pod nazwą "Polonez łączy", czyli prowadzonym przez Balet Cracovia Danza balu, podczas którego tancerze i zgromadzeni przechodnie razem zatańczą poloneza.