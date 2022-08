Kraków w remoncie. Ulica Armii Krajowej do naprawy i inne zmiany w mieście

Armii Krajowej

W czwartek, 25 sierpnia ekipy pojawią się na ul. Armii Krajowej – na odcinku od ul. Przybyszewskiego do wiaduktu kolejowego. W pierwszej kolejności zajmą się punktową wymianą krawężników – w związku z pracami zwężenie do jednego pasa ruchu. Później drogowcy zajmą się nawierzchnią jezdni – te prace będą toczyć się nocami, przejezdność zachowana.

Roboty potrwają do końca września br., a ich koszt to ok. 3,8 mln zł.