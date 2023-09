Kraków. W Przylasku Rusieckim i Kościelnikach powstaną przystanki kolejowe. Właśnie podpisano umowę

Szybszy dojazd do centrum

- Nowe przystanki, które zostaną wybudowane w Krakowie ułatwią codzienne funkcjonowanie mieszkańcom Nowej Huty. Znacznie skrócą czas dojazdu do centrum miasta. Stawiamy na przyjazny środowisku, zrównoważony transport – mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Adamczyk, Minister infrastruktury.

22 lokalizacje w Małopolsce

Przystanek Kraków Kościelniki wybudowany w ramach “Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025", zostanie oddany pod koniec 2024 roku. Jego lokalizacja pozwala na wybudowanie w sąsiedztwie parkingu oraz ciągów komunikacyjnych. Podróżni będą mogli zostawiać tam swoje samochody, co ma przyczynić się do zmniejszenia korków w mieście. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. W Małopolsce obejmuje on 22 lokalizacje. Trzy z nich Kraków Północ, Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek znajdują się w stolicy województwa.