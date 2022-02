Kraków. W Prokocimiu szykuje się wielka wycinka drzew Piotr Rąpalski

Zadanie „Zróbmy sobie Park” to zwycięski projekt Budżetu obywatelskiego w Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim. Zgodnie z przedstawionym wnioskiem projekt miał na celu uporządkowanie dzikiej oraz zapomnianej zieleni, tak aby niedostępna do tej pory przestrzeń służyła okolicznym mieszkańcom. Położony przy ul. Kurczaba teren to blisko hektar zieleni usytuowanej w naturalnym zagłębieniu praktycznie w centralnym miejscu dzielnicy. Po analizie stanu zieleni odbędzie się tu wielka wycinka.