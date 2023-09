Kraków. W piątek 22 września będzie można za darmo pojechać komunikacją miejską

Oszczędność energii

Europejski tydzień mobilności pod hasłem “Oszczędzaj energię”, trwa już od 16 września. Ma on promować proklimatyczne rozwiązania transportu oraz ukazywać korzyści z przejazdów komunikacją zbiorową. Skłania również do refleksji nad tym, jak na co dzień możemy zmniejszyć nasz ślad węglowy. Zwieńczeniem tego uświadamiającego tygodnia jest Dzień bez samochodu.