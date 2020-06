Kraków. W lipcu poszerzy się strefa płatnego parkowania. W centrum pojawi się 150 nowych parkomatów. Pozostaną opłaty za postój w soboty

- Rozszerzenie strefy, do jakiego dojdzie w lipcu, to efekt wniosków mieszkańców, którzy zwracali uwagę na brak wolnych miejsc postojowych w różnych rejonach Krakowa. Teraz, w dobie pandemii koronawirusa, problem ten jeszcze się powiększył, bowiem więcej osób stara się podjeżdżać samochodami jak najbliżej centrum - wyjaśnia Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.

Ta miejska jednostka nadzoruje funkcjonowanie SPP. ZDMK ogłosił przetarg na zakup 150 nowych parkomatów, by urządzeń było na tyle, aby zapewnić obsługę w całej strefie. Wpłynęły dwie oferty: od firmy MBS Computergraphik (Błonie) za niespełna 4,8 mln zł, oraz od firmy Dropel (Bolechowice) - za niespełna 4,2 mln zł. I pojawił się problem, bowiem ZDMK zamierzał przeznaczyć na zadanie 3,9 mln zł. Ostatecznie znalazły się jednak dodatkowe pieniądze w budżecie miasta i przetarg wygrała firma Dropel z Bolechowic. W ramach zamówienia do 15 lipca ma dostarczyć 100 parkomatów wraz z montażem, w pełni funkcjonalnym systemem informatycznym oraz pełnym przeszkoleniem personelu. Kolejne 50 nowych urządzeń ma pojawić się na ulicach do 14 września.

W nowo zakupionych urządzeniach zastosowane mają być rozwiązania, które zapewnią w sposób komfortowy możliwość wnoszenia opłat (płatność kartą, ew. blik), a także biorąc pod uwagę ewentualną możliwość wprowadzenia kontroli zdalnej za pomocą np. samochodu (klawiaturę umożliwiającą wprowadzenie nr rejestracyjny pojazdu).

Okazuje się, że nowe parkomaty nie trafią jednak do nowych obszarów strefy. - To będą nowoczesne urządzenia z klawiaturą i możliwością płacenia w nich kartą zbliżeniową. Wszystkie trafią więc do strefy A w centrum miasta. To obszar, w którym parkuje najwięcej kierowców i chcemy by mieli do dyspozycji nowoczesne parkomaty - wyjaśnia Michał Pyclik. Przyznaje, że w związku z tym stare parkomaty ze Starego Miasta, w których nie ma możliwości płacenia kartą zbliżeniową, trafią do nowych podstref.

Na wszystkich nowych obszarach SPP zaprojektowana została nowa organizacja ruchu. Uporządkowana mają tam być miejsca postojowe oraz wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h, tak, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Takie rozwiązania będą zastosowane w najbliższych tygodniach we wszystkich nowych podstrefach: B6 (między al. Focha, al. 3 Maja, granicą parku Jordana, ul. Reymonta, al. Krasińskiego, bulwarem Rodła, ul. Flisacką a ul. Emaus), C7 (między ul. Emaus, Kościuszki, Królowej Jadwigi, Malczewskiego, Drożyna, Królowej Jadwigi, Hofmana, Piastowską), C8 (między ul. Podchorążych, Królewską, al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejską, Nawojki i Piastowską), C9 (na ul. Kijowskiej, Królewskiej, Czyżewskiego, Galla, Głowackiego, Kazimierza Wielkiego, Lea, Nawojki, Piastowskiej, Podchorążych, Siemieńskiego, Skarbińskiego, Smoluchowskiego, Staffa, Wojskowa, Zakątek), C16 (między ul. Mogilską, granicą rzeki Wisły, ul. Kotlarską, al. Powstania Warszawskiego) i C21 (pomiędzy ul. Konopnickiej, Wadowicką, Brożka, Kapelanka, Kobierzyńską).