Kraków w czołówce prestiżowego rankingu wśród dużych miast przyszłości

Frankfurt nad Menem, Hamburg i Dusseldorf to miasta z czołówki rankingu Europejskich Miast i Regionów Przyszłości. Kraków uplasował się na czwartej pozycji, a w pierwszej dziesiątce z polskich miast znalazł się także Poznań na siódmym miejscu.

Czym jest Europejskich Miast i Regionów Przyszłości?

Ranking Europejskich Miast i Regionów Przyszłości przygotowywany jest corocznie przez fDi Intelligence należącego do The Financial Times – brytyjskiego dziennika o elitarnym charakterze i międzynarodowym zasięgu. Wszystkie dane podawane są indywidualnie przez miasta w corocznej ankiecie. Wyniki rankingu ogłaszane są w lutym danego roku, natomiast uroczysta ceremonia wręczenia nagród ma miejsce podczas Targów Inwestycyjnych MIPIM w Cannes we Francji.

Autorzy rankingu oceniają miasta pod względem ich wielkości oraz w podziale na pięć kategorii: potencjał gospodarczy, kapitał ludzki, efektywność kosztową, a także dostępność oraz przyjazność biznesową. Dodatkowo miasta podlegają ocenie całościowej (globalnej).

Do oceny eksperci biorą pod uwagę liczbę wyższych uczelni, zdolność zareklamowania się miast i przyciągnięcia zagranicznych inwestorów, a także innowacyjność i umiejętność przyciągania do miasta młodych ludzi z pomysłami oraz wsparcie start-upów.