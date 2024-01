Kraków. Urzędnicy szukają właściciela słynnego pomnika "Solidarności" stojącego w Nowej Hucie Piotr Rąpalski

Pomnik ma formę stalowej litery V, osadzonej na cokole (pierwotnie z cegieł). Ta litera to tzw. zajączek, dwa palce dłoni ułożone w literę V oznaczającą zwycięstwo (ang. victory). Andrzej Banas / Polska Press Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Urzędnicy w Krakowie szukali już właściciela myśliwca i rzeźb. Teraz szukają właściciela słynnego pomnika stojącego w pobliżu placu Centralnego w Nowej Hucie. I to od dekad. Jak się okazuje nie należy on do miasta, co może dziwić, ale zapewne jak w innych przypadkach Zarząd Zieleni Miejskiej chce ustalić, że oficjalnego właściciela monumentu nie ma i go przejąć, by móc o niego zadbać.