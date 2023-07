Kraków. Urzędnicy obiecują nowe linie i częstsze kursy autobusów po wakacjach

Nowe rozkłady jazdy zostaną tak ułożone, aby uniknąć sytuacji, w której linie/autobusy, kursujące po danej trasie przyjeżdżały zaraz po sobie. Dla przykładu, jeżeli mamy na ciągu komunikacyjnym dwie linie autobusowe obecnie kursujące co 15 minut, to naszym celem jest takie ułożenie rozkładów, aby autobus ze wspólnych przystanków odjeżdżał co ok. 7,5 minuty. Dzięki temu pojazdy będą rozdzielone równomiernie, co pozwoli na zminimalizowanie oczekiwania pasażerów na przystankach. Ponadto, takie rozwiązanie pomoże uniknąć zbyt dużej kumulacji osób w pojedynczych pojazdach, co jest szczególnie istotne w godzinach szczytu.