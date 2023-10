Kraków. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Hangaru numer 5. Nowa przestrzeń pomieści 40 unikatowych statków powietrznych

- „Heksagon” - to doskonały przykład dużej inwestycji dla przemiany infrastruktury kulturalnej w Małopolsce. Historyczna przestrzeń lotniska Rakowice-Czyżyny zyska obiekt, który nawiązuje do legendarnych osiągnięć polskiego lotnictwa i jednocześnie stanowi przykład nowoczesnej oferty muzealnej. Inwestycja doskonale wpisuje się w kierunki działań prorozwojowych dla kultury, realizowanych zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030 - mówiła Iwona Gibas z zarządu województwa.

- Hangar nr 5 w okresie międzywojennym stanowił epitomę nowoczesnej myśli wojskowej, doskonałego wzornictwa oraz solidności inżynieryjnego budownictwa na skalę światową. Dlatego projekt „Heksagon” jest tak ważnym krokiem w kierunku odnowienia historycznego krajobrazu związanego z infrastrukturą lotniczą. Ponadto budynek, zaprojektowany jako hala ekspozycyjna, będzie gospodarzem niezwykłych eksponatów ukazujących dorobek polskiej techniki lotniczej, w tym osiągnięcia polskiego lotnictwa sportowego - wyjaśnia Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Nowy hangar będzie miał powierzchnię ok. 2,6 tys. mkw. z antresolą ok. 660 mkw. dla wystawy pod tytułem „Z wiatrem i pod wiatr – lotnictwo cywilne” przedstawiającą rolę i osiągnięcia lotnictwa cywilnego w Polsce. W hangarze docelowo pomieści się 40 statków powietrznych, w tym również szybowce. Inwestycja została wyceniona na ok. 25 mln zł. Zakończenie budowy jest przewidziane na grudzień 2024r.