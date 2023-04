Kraków. Uroczyste upamiętnienie niezwykłego dominikanina - ojca hm. gen. bryg. Adama Franciszka Studzińskiego

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR) Jan Józef Kasprzyk mówił w przemówieniu, że o. Adam Studziński to "jeden z bohaterów naszej wolności, człowiek, który kochał Boga, Kościół i Polskę ponad wszystko".

Kapelan spod Monte Cassino, duszpasterz kombatantów i harcerzy, konserwator zabytków

Ojciec hm. gen. bryg. Adam Franciszek Studziński urodził się 2 czerwca 1911 r. w Strzemieniu w powiecie żółkiewskim. Po ukończeniu szkoły powszechnej i gimnazjum wstąpił do zakonu dominikanów. Następnie studiował teologię we Lwowie oraz w Warszawie, a święcenia kapłańskie przyjął we Lwowie 9 marca 1937 r. z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka. Do wybuchu wojny pracował jako katecheta.