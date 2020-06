Kraków. Uniwersytet Jagielloński awansuje w prestiżowym rankingu edukacyjnym - najlepszych ośrodków na świecie

QS World University Ranking jest przygotowywany przez brytyjską firmę Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu zagranicą. To jeden z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych - obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. W tym roku znalazły się w nim 1002 uczelnie.

Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Każdego roku firma Quacquarelli Symmonds publikuje trzy osobne zestawienia, które oceniają: całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów.

W tegorocznym rankingu Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany na 326. miejscu, co oznacza awans o 12 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia. Jak przekazuje uczelnia, wpływ na to miał lepszy wynik uzyskany za opinie pracodawców i środowiska akademickiego.