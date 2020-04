Kraków. Udana akcja reanimacyjna na przystanku

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Do dramatycznej walki o życie młodego mężczyzny włączyli się wezwani na miejsce ratownicy medyczni, którym udało się przywrócić mu funkcje życiowe. Mężczyzna został zabrany do szpitala na obserwację.

- Młody mężczyzna leżał na ławce. Nie można było nawiązać z nim kontaktu słownego, a jego twarz i usta były sine. Nie oddychał. Strażnicy wezwali na miejsce pogotowie i natychmiast przystąpili do reanimacji. Ułożyli go na chodniku i rozpoczęli naprzemiennie uciski klatki piersiowej, aż do przyjazdu ratowników medycznych. Cała akcja ratownicza zakończyła się sukcesem. Mężczyzna przeżył - informuje krakowska Straż Miejska.