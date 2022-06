Kraków uczcił rocznicę urodzin Kory. Artystka ma na Zwierzyńcu swój skwer Anna Piątkowska

Kraków uczcił urodziny Kory, w środę, 8 czerwca, odbyła się uroczystość nadania imienia artystki skwerowi znajdującemu się u zbiegu ulic Juliana Fałata i Bolesława Prusa, nieopodal miejsca, gdzie mieszkała, zanim wyjechała do Warszawy. – Wspaniała wokalistka i autorka tekstów, dzielna kobieta, która pokazała innym, że warto walczyć o to, co ważne. Była autorytetem dla wielu, ikoną swego pokolenia - podkreślił Rafał Komarewicz, przewodniczący Rady Miasta Krakowa.