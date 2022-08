Kraków. Trudny tydzień na rondzie Matecznego. Duże zmiany w organizacji ruchu!

Po zakończeniu robót na tarczy ronda, od ok. 29 sierpnia* – ekipy wrócą na łącznicę w rejonie ul. Kamieńskiego – w trakcie asfaltowania będą one zamknięte. Dla pojazdów będą wyznaczone objazdy: przy pracach na łącznicy w stronę Tischnera ulicami: Puszkarską, Walerego Sławka, Kamieńskiego, z kolei na tej w stronę Kamieńskiego przez rondo Matecznego. Wtedy również będą działać na samej ul. Kamieńskiego – zajmą się chodnikami (wybrane odcinki) oraz wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Puszkarskiej do ronda Matecznego.