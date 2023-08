Kraków. Tramwaj do Górki Narodowej: nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniach Piotr Rąpalski

Od 31 sierpnia planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na obszarze od ul. Wybickiego do ul. Banacha – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Wiąże się to z uruchomieniem od września komunikacji tramwajowej do Górki Narodowej. To ważne skrzyżowania przez które codziennie przejeżdżają tysiące kierowców. Linia tramwajowa zatem mocno namiesza też w ruchu samochodów.