Kraków. TOP 3 restauracje, w których zjesz w towarzystwie… zwierząt

Kraków to miejsce pełne atrakcji. Nie wszyscy wiedzą jednak o tym, że działają tu też prężnie kawiarnie i restauracje, w których zjesz pyszne ciacho w towarzystwie zwierzaków. Do wyboru koty, psy, papugi, a nawet… krokodyle. Oto top 3 miejsca, które miłośnicy zwierząt powinni czym prędzej odwiedzić.

Kocia Kawiarnia Kociarnia

Psia Kawiarnia Psikawka

Magillo

To ostatnia propozycja, ale dla najodważniejszych. Magillo to restauracja / pizzeria przy ulicy Wojciecha Lipowskiego, w której poczujecie się jak w ZOO. Miejsce przypomina ogród zoologiczny, a jego rezydenci to między innymi egzotyczne ryby, kolorowe papugi, żółwie i krokodyl. Tak! Co ciekawe, pizzeria zapisała się aż pięć razy w Księdze Rekordów Guinnessa (najdłuższa pizza na świecie - dwukrotnie, największa lasagne na świecie, największe danie z kapusty na świecie, największa miska makaronu na świecie). Jeść nie umierać!