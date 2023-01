Kraków. To tu ma znów stanąć fort. Na razie wyrosły wielkie bloki i trwa sprawa w sądzie

Przed sądem sprawa dotycząca wyburzenia fortu toczy się od ubiegłego roku. Na początek przed wymiarem sprawiedliwości stanęli jako oskarżeni: jeden z krakowskich deweloperów (zarazem właściciel nieruchomości) i jego syn, a także architekt oraz kierownik budowy bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie prac rozbiórkowych. Według prokuratury deweloper wiedział, że w miejscu, gdzie dokonywano rozbiórki, znajduje się zabytek. Zdaniem śledczych, dokonując zgłoszenia do Wydziału Architektury krakowskiego magistratu planowanej rozbiórki obiektów przy ul Wybickiego 5, zataił, że niektóre z nich są objęte ochroną konserwatorską i wpisane do ewidencji zabytków. Akt oskarżenia mówił też o wyburzeniu reliktów fortu bez uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów zabytkowych, miało również dojść do wyłudzenia poświadczenia nieprawdy.

Natomiast według relacji dewelopera - jak też jego syna, który miał pełnomocnictwo do reprezentowania ojca - pod koniec 2017 r. nie znaleźli swojego fortu w ewidencji zabytków. Nie było go też w internetowym miejskim systemie informacji przestrzennej. Uznali więc, że przestał być zabytkiem. Wtedy miała zapaść decyzja o jego rozbiórce.