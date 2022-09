Kraków. To oni zmieniają świat na lepszy. Znamy laureatów wyróżnień Planety Lema Anna Piątkowska

Marcin Ratajczak i Patryk Barkowski, Adam Wajrak, Jan Witowski i Krzysztof Geras to laureaci nagród Planety Lema. Wyróżnienia zostały przyznane innowatorom reprezentującym światy nauki, kultury i technologii podczas gali zamykającej drugą edycję interdyscyplinarnego Festiwalu Przyszłości Bomba Megabitowa. „To osoby, które rozwijają naukę po to, żeby służyć człowiekowi, po to, żeby zrobić coś dla nas” - uzasadniała kapituła. Galę w ICE Kraków uświetnił koncert Ralpha Kamińskiego.