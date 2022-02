Kraków. Teatr Słowackiego mógłby wrócić do miasta?

- Powołałam się na przypadek Teatru STU, który był zarządzany przez dwa podmioty, udało nam się przenieść „pod miasto”. Uważam, że w Krakowie instytucjonalne teatry powinny być tylko teatrami miejskimi i narodowymi, czyli Stary Teatr i wszystkie inne miejskie. Trzeba rozpocząć debatę na ten temat, sprawdzić, czy miasto udźwignie dodatkowe instytucje, bo oczywiście wiąże się to z pieniędzmi – mówi Małgorzata Jantos.

Jak podkreśla radna, podobny pomysł udało się zrealizować w przypadku Teatru Scena STU, który w 2019 roku z instytucji współprowadzonej przez miasto i województwo, stał się instytucją miejską.

- Jeśli radni miasta wyrażą na to zgodę, przygotuję projekt analogiczny do tego, jaki powstał w przypadku Teatru STU – deklaruje radna Jantos. - Jeśli będziemy w stanie „udźwignąć” finansowo jako miasto koszt utrzymania Teatru Słowackiego, będziemy się przymierzali do procedury przejęcia tej instytucji.