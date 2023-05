Kraków. Targ staroci pod Halą Targową to pomieszanie złomowiska ze sklepem z antykami. Można tu kupić dosłownie wszystko ZDJĘCIA Marcin Banasik

Zardzewiałe części maszyn, stara pralka, porzucone zabawki, a z drugiej strony mosiężne ozdoby, ciekawe obrazy czy biżuteria i zabytkowa broń biała - to wszystko można kupić na targu staroci pod Halą Targową w Krakowie. To miejsce każdej niedzieli przyciąga tłum mieszkańców miasta. Dziś, mimo chłodu i pochmurnej pogody sprzedający i kupujący nie zawiedli. Na pchlim targu było gwarno i kolorowo. Zobaczcie, co ciekawego można tam kupić!