Kraków. Szykuje się mała rewolucja transportowa. Przy Hali Targowej ma powstać stacja rowerów cargo

Neutralne dla klimatu

Sektor transportu jest na Starym Kontynencie drugim co do wielkości źródłem emisji gazów cieplarnianych i odpowiada za ponad 30 proc. całkowitego zużycia energii. Europejski Zielony Ład i inne, podobnie inicjatywy unijne, mają na celu m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem do 2050 r. o 90 proc., wprowadzenie co najmniej 30 milionów bezemisyjnych samochodów na europejskie drogi oraz przekształcenie niemal wszystkich pojazdów silnikowych w bezemisyjne. W efekcie 100 najważniejszych miast w Unii ma być neutralne dla klimatu do 2030 r.