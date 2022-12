Kraków. Szpital "Żeromski" z lotu ptaka. Zaprojektował go ten, kto wymyślił układ Nowej Huty ZDJĘCIA Marcin Banasik

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie to jeden z największych ośrodków medycznych w Małopolsce. Rocznie lekarze udzielają ok. 86 tys. porad ambulatoryjnych i ok. 37 tys. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a w oddziałach szpitala leczy się ok. 28,5 tys. pacjentów, w tym ponad 4,5 tys. dzieci. Dużą zaletą szpitala jest jego położenie na uboczy miasta, gdzie jest dużo zieleni.