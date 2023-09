Kraków. Szpital im. Narutowicza z nowym sprzętem. To dobra wiadomość dla pacjentów

Szpital im. Narutowicza z nowoczesnym sprzętem

12 września oficjalnie oddano do użytku m.in.: ultrasonograf, laser holmowy i zestaw narzędzi do zabiegów endoskopowych. Dzięki tym urządzeniom zabiegi będą minimalnie inwazyjne, a pacjenci będą mieć zapewnioną nowoczesną terapię. Pieniądze na zakup tej aparatury pochodzą w większości z budżetu miasta. Wysokość miejskiej dotacji to 1 mln 95 tys. zł, a środki własne szpitala to 4482,85 zł.