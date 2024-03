Sanatorium za darmo. Kto może pojechać do uzdrowiska bez opłat? Sprawdź, gdzie znajdują się uzdrowiska i jakich kosztów nie musimy ponosić

Sanatorium to miejsce, w którym możemy dojść do siebie po długiej i wyczerpującej chorobie, wzmocnić odporność i skorzystać z zabiegów leczniczych. Zwykle jest położone w atrakcyjnej miejscowości, której walory przyrodnicze oraz uzdrowiskowe są wykorzystywane jako dodatkowy element rekonwalescencji. Jest to więc doskonała opcja, by kontynuować leczenie oraz okazja by spędzić czas poza domem. Dla wielu osób taka zmiana otoczenia to nie tylko zwykły wyjazd. Często jest to bardzo korzystne dla zdrowia psychicznego kuracjuszy. W końcu w sanatorium można przede wszystkim odpocząć.

Jednak zazwyczaj turnus w sanatorium kojarzy się z dodatkowymi kosztami i nie każdy może sobie na to pozwolić. Na szczęście do uzdrowiska można wyjechać praktycznie za darmo, a dokładniej dzięki środkom z funduszu NFZ, ZUS czy KRUS.